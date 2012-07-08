Лето в удовольствие с автоплатежом от Сбербанка

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Вне зависимости от того, чем вы планируете заняться этим летом, вам наверняка будет приятно посвятить себя выбранному делу полностью, хотя бы на время забыв о привычных обязанностях. Услуга "Автоплатеж" поможет упростить оплату мобильного телефона, коммунальных услуг и других регулярных платежей.

Современный и удобный способ контролировать свои расходы и при этом не тратить собственного времени на обязательные платежи становится все более популярным – только за последний год автоплатеж подключили около 2 миллионов россиян. Все, что нужно для подключения услуги, – карта Сбербанка* и полторы минуты свободного времени. Автоплатеж подключается совершенно бесплатно. Сделать это можно самостоятельно через интернет-банк "Сбербанк Онлайн"**, банкомат, терминал или обратившись к сотруднику в отделении банка.

Будь "мобильным"

Автоплатеж помогает постоянно быть на связи и не задумываться о балансе мобильного телефона - теперь он всегда может быть в плюсе, и ни один важный звонок не будет пропущен.

С услугой "Автоплатеж" баланс мобильного телефона будет пополняться автоматически и без комиссии с вашей банковской карты и в тоже время всегда оставаться под контролем. Вы сами устанавливаете минимальный баланс на мобильном счету, при котором автоматически будет зачислена определенная вами же сумма платежа. Как только средства будут зачислены, на телефон мгновенно поступит sms-оповещение об операции.

Полезно и то, что автоплатеж можно установить не только на свой телефон, но и на мобильные близких людей. В пору летних отпусков и каникул особенно удобно, когда вы уверены в возможности всегда оставаться на связи с родными, моментально делиться яркими впечатлениями и сохранять общение на любом расстоянии.

Платежи ЖКХ – своевременно и автоматически

Многие мечтают не задумываться об оплате коммунальных услуг, представляя, что платежи свершаются автоматически. Возможно, кто-то считает, что так и происходит, потому как нередко забота лежит на плечах одного из членов семьи. Но, без сомнений, и ответственному за оплату человеку хочется посвящать свое время более важным и приятным делам, чем ежемесячные расчеты и оплата услуг ЖКХ. Доверяя эту заботу автоплатежу, вы можете быть уверены в том, что все платежи будут произведены точно в срок, а вы не потеряете контроля над движением своих средств. Достаточно подключить сервис "Мобильный банк"***, и вы будете получать SMS с информацией о совершаемом платеже.

За сутки до исполнения поручения на ваш телефон придет сообщение с указанием точной суммы, комиссии и даты платежа. При необходимости вы можете отменить платеж, отправив ответное сообщение с кодом на короткий номер 900.

Для оплаты услуг ЖКХ (в том числе электроэнергии, воды, городского телефона и "кабельного") можно выбрать порядок совершения платежа: по задолженности или на фиксированную сумму. Удобно и то, что сервису можно доверить заботу о ваших близких, даже если вы живете в разных городах. С помощью автоплатежа можно оплачивать коммунальные услуги в большинстве крупных городов России.

Удобный автоплатеж

Кроме этих задач автоплатежу можно поручить оплачивать штрафы ГИБДД, налоги и даже погашение кредитов, в том числе и других банков. Список компаний партнеров и поставщиков услуг постоянно растет, и ознакомиться с ним можно на сайте банка. Теперь вам не нужно помнить о датах платежей, нет необходимости искать терминалы оплаты или торопиться в отделение банка до закрытия. Помимо экономии времени вы сможете сберечь и деньги - комиссия за операции, совершаемые с помощью автоплатежа, ниже, чем при оплате счетов в отделении.

Наслаждайтесь теплыми летними днями, об удобстве ваших платежей позаботится Сбербанк.

* Услуга "Автоплатеж" доступна клиентам-держателям карт Сбербанка (за исключением кредитных и корпоративных карт). Автоплатеж будет исполнен при наличии денежных средств на карте, к которой подключена услуга. Подробную информацию об услуге и перечне организаций-получателей платежей и размере комиссий в рамках услуги "Автоплатеж" можно получить в отделении Сбербанка, на сайте * Услуга "Автоплатеж" доступна клиентам-держателям карт Сбербанка (за исключением кредитных и корпоративных карт). Автоплатеж будет исполнен при наличии денежных средств на карте, к которой подключена услуга. Подробную информацию об услуге и перечне организаций-получателей платежей и размере комиссий в рамках услуги "Автоплатеж" можно получить в отделении Сбербанка, на сайте www.sberbank.ru и по тел. 8 800 555 5550. ** Для доступа в систему "Сбербанк Онлайн" необходима банковская карта Сбербанка (имеется ограничение по типу карт), подключенная к услуге "Мобильный банк". *** Услуга "Мобильный банк" является бесплатной. Для получения дополнительного сервиса – sms-уведомлений об операциях, совершаемых по карте, необходимо подключить полный пакет. Стоимость подключения полного пакета – 60 рублей для карт Visa Classic, MasterCard Standard, 30 рублей для карт Сбербанк – Maestro, Сбербанк – Visa Electron, бесплатно для карт Visa Gold, Gold MasterCard.



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