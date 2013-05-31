В "Сатириконе" состоится премьера спектакля по пьесе Бернарда Шоу

"Афиша": "Сатирикон" поставил "Лондон-шоу"

31 мая в театре "Сатирикон" состоится премьера спектакля "Лондон шоу", поставленного по "Пигмалиону" Бернарда Шоу. Играют его в два состава: в одном роль Хиггинса играет Максим Аверин, в другом в роли Дулиттла - Григорий Сиятвинда.

Пьеса – ровесница немого кино, так что худрук театра Константин Райкин разбавил трехчасовое представление киновставками с музыкой из фильмов Чарли Чаплина. Начинается спектакль с немой черно-белой сцены.

"Это пьеса не о счастливом конце, а о наказании, которое в виде несостоявшейся любви несет гордыня гениального человека", - сообщил Аркадий Райкин

В самом театре новый спектакль называют "историей городской золушки".

Бернард Шоу написал "Пигмалион" ровно 100 лет назад, а потом еще несколько раз к нему возвращался.

Начало спектаклей – в 19:00. Стоимость билетов - от 1500 рублей.

Напомним, вы можете приобрести билеты на спектакли на нашем сайте.

$2