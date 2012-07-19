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19 июля 2012, 10:00

В СЗАО построят почти 29 тысяч квадратных метров жилья

СЗАО госзакупки строительство жилье бюджет Департамент строительства Москвы власть строительство и реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент строительства города объявил открытый аукцион в электронной форме по выбору подрядчика сноса жилого дома и разборке подземной части ранее снесенных домов на северо-западе Москвы.

Власти намерены построить на этом месте новый жилой комплекс общей площадью квартир почти 29 тысяч квадратных метров, написано в заявке, размещенной на сайте госзакупок.

Так, планируется снести жилой дом № 18 на улице Народного Ополчения; разобрать подземную часть ранее снесенных жилых домов на улице Демьяна Бедного, дом 5; на улице Мневники, дома 11, 21, 23, 27 и 29 с обратной засыпкой котлованов и восстановлением благоустройства.

Из официальных документов следует, что на участке площадью 2,3 гектара по адресу улица Мневники, владения 21-29, построят жилой комплекс, включающий два дома общей жилой площадью почти 29 тысяч квадратных метров. В домах должно разместиться 510 квартир, в том числе квартиры для инвалидов-колясочников.

В составе комплекса запланирована двухуровневая подземная автостоянка общей площадью 19,9 тысячи квадратных метров, рассчитанная на 554 машино-места.

Начальная (максимальная) цена госконтракта составляет 35,7 миллиона рублей.

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