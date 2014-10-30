Далекое "Замкадье": как работают платные парковки в мегаполисах мира

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

С 25 декабря 2014 года в Москве расширится зона платной парковки, включив в себя еще более 400 улиц в пределах ТТК. В преддверии этого события M24.ru изучило, как работают платные парковки в других мировых столицах.

Лондон

Одна из самых дорогих парковок - в Лондоне. Оставить автомобиль в центре английской столицы обойдется в зависимости от района примерно в 4 фунта стерлингов в час (около 276 рублей). При этом время парковки ограничено двумя часами.

Помимо этого, на обочинах почти всех улиц в черте города нанесена красная и желтая разметка, которая указывает на зоны платной парковки. Здесь же установлены паркоматы, которые принимают оплату, а также предоставляют информацию о разрешенном времени пользования парковкой, ее стоимости и максимальной продолжительности. Припарковать машину бесплатно можно вечернее время и выходные дни.

Кроме того, с 2003 года в Лондоне взимается пошлина за въезд в центр - 10 фунтов стерлингов (примерно 690 рублей). Она действует по будням с 7.00 до 18.00.

Париж

В Париже, как и в Лондоне, припарковать машину бесплатно можно в ночные часы и в воскресенье. Кроме того, бесплатная парковка действует в течение августа, когда парижане уезжают в отпуска и число автомобилей в городе сокращается. Все остальное время за стоянку придется платить. Париж разбит на три тарифные зоны, стоимость часа парковки в них колеблется от 1 до 3 евро (от 54,5 до рублей 163,5 рублей): чем ближе к центру города, тем дороже. Кроме того, на большинстве платных парковок оставлять машину дольше, чем на два часа, запрещено. Местные жители имеют право на льготные абонементы, дающие возможность парковаться возле своего дома.



Берлин

В центре Берлина также действует платная парковка. Ее стоимость варьируется в пределах 5 евро за час (272 рубля): чем дальше от центра, тем дешевле. Местные жители могут приобретать право на парковку за 10 евро (545 рублей) в год.

Рим



Средняя стоимость часа парковки в центре Рима составляет 1-1,2 евро (54,5-65 рублей), время парковки не ограничено. Дешевле всего оставлять авто на длительное время, за 4 евро (218 рублей) машину можно припарковать на 8 часов. Оставив машину, водитель должен приобрести в автомате парковочный талон и положить его под лобовое стекло. Кроме того, на большинстве римских улиц нанесена синяя разметка, которая обозначает платную зону стоянки. Также в Риме есть улицы с белой разметкой, где можно парковаться бесплатно, но, как правило, время стоянки ограничено. В 1994 году вступило в силу ограничение на движение автотранспорта в исторической части Рима к востоку от Тибра. Запрет на въезд в эту в так называемую "Zona a traffico limitato" действует в рабочие дни с 6.30 до 18.00 и в субботу с 14.00 до 18.00, но не распространяется на местных жителей.

Мадрид



Стоимость часа парковки в центре Мадрида составляет от 1 до 2 евро (54,5 - 109 рублей). Плата взимается по будням с 9.00 до 14.00 и с 16.00 до 21.00, а также в субботу с 9.00 до 14.00. В остальное время парковка бесплатная. Талоны для оплаты продаются в специальных автоматах и табачных киосках. Оставлять автомобили запрещено в зонах, отмеченных значком эвакуатора. Если дорожные службы увозят неправильно припаркованную машину, они должны оставить на асфальте наклейку с адресом штрафстоянки. Парковочные места на улицах Мадрида обозначаются белым, зеленым и синим цветом. Синий цвет означает, что здесь можно парковать машины туристам, зеленая разметка предназначена для местных жителей и спецмашин и белый цвет - зона бесплатной парковки.

Амстердам

Несколько лет назад в столице Нидерландов приняли решение ликвидировать все бесплатные парковочные зоны в центре города. Сейчас стоимость часа стоянки на окраинах Амстердама начинается от 1 евро, в центре - 5 евро. Время парковки не ограничено. Чтобы оставлять машину около собственного дома, нужно получить резидентное разрешение стоимостью 150 евро в год (8187 рублей).



Кроме этого, в городе работает система перехватывающих парковок. За 8 евро (436 рублей) водитель получает 24-часовой билет на общественный транспорт для себя и, если необходимо, для двух пассажиров, и может оставить машину на стоянке на сутки.

Брюссель

В центре бельгийского столицы парковка стоит 7 евро (382 рубля) за три часа. По истечении этого времени нужно оплачивать следующие часы стоянки. Как и во многих других европейских столицах, в вечернее время (18.00 и до 9.00) парковаться можно бесплатно.

Вена

Парковка на большинстве улиц в столице Австрии является платной. Город разбит на районы, в каждом из которых существуют определенные временные рамки, когда за стоянку машины придется платить. Обычно плата взимается за парковку с с 9.00 до 19.00, иногда - до 22.00. По ночам, а также в выходные дни оставлять машину в этих же зонах можно бесплатно. Максимально разрешенное время стоянки ограничено 2-3 часами. В Вене действуют следующие тарифы: до 10 минут - бесплатно; до 30 минут - 1 евро; до 1 часа - 2 евро; до 1,5 часа - 3 евро; до 2 часов - 4 евро ( 54,5; 109, 163 и 218 рублей соответственно)

Хельсинки

Центр Хельсинки разделен на три зоны: чем ближе к центру, тем выше цены за парковку и штрафы. Стоянка здесь обойдется от 1 до 4 евро в час. Оплатить парковку можно только на один час за раз в первой зоне, на два часа во второй и без ограничения по времени в третьей. В остальных районах парковка условно бесплатная, но, как правило, ограничена двумя часами.

Жители центра имеют право на покупку парковочного пропуска за 10 евро (545 рублей) в месяц, который позволяет ставить машину в своем квартале без ограничений.

Нью-Йорк



В Нью-Йорке существуют как платные, так и бесплатные парковки. Однако нужно смотреть на знаки - стоянка может быть бесплатной только в определенное время в определенный день недели, а невнимательные автомобилисты рискуют получить штраф. Стоимость стоянки сравнительно невелика - 1 доллар (около 42 рублей) в час, но оплатить парковку можно только на два часа. При этом найти свободное место на улице довольно трудно, поэтому большинство автомобилистов пользуются подземными паркингами, которых много по всему городу. Но стоят они гораздо дороже - от 25 до 40 долларов (от 1071 до 1714 рублей) за два часа.

Парковка в Нью-Йорке ночью, а также в воскресенье и праздники - бесплатная.

Вашингтон

В столице США практически нет мест, где днем можно было бы бесплатно оставить машину - стоимость парковки зависит от района. Ночью и в выходные дни парковаться на улицах можно бесплатно. Обычно занимать парковочное место можно не более двух часов. В центре города час парковки в среднем стоит 2 доллара (85,7), причем второй час стоянки может обойтись владельцу автомобиля дороже первого. Оплатить парковку в Вашингтоне можно с помощью паркоматов и СМС. Горожане, живущие в зоне платной парковки, делают ежегодный взнос и получают резидентное разрешение.

Пекин



В Пекине парковки в основном платные, стоимость часа в пределах Третьей кольцевой автодороги, опоясывающей деловой центр, составляет 10-15 юаней (около 70-105 рублей) в зависимости от района, время парковки не ограничено. На большинстве пекинских парковок цена каждого последующего часа стоянки не уменьшается, а, наоборот, возрастает. В городе много подземных парковок, где можно арендовать место на почасовой или помесячной основе. Местные жители могут оставлять машины около своих домов бесплатно.

Токио

Средняя стоимость парковки в Токио - 310 йен (около 122 рубля за полчаса). В районе достопримечательностей цена возрастает. Полчаса стоянки у самой высокой в мире телебашни "Токийское небесное дерево" обойдутся в 500 йен (198 рублей). Каждый житель Токио еще до покупки машины должен предъявить свидетельство о собственности или договор аренды места на охраняемой круглосуточной парковке.

Сеул



В столице Южной Кореи средняя стоимость часа стоянки на открытой, подземной или многоярусной парковке - около 3000 вон (примерно 128 рублей), время парковки не ограничено. Бесплатные паркинги практически отсутствуют, а за парковку в неположенном месте предусмотрены серьезные штрафы.