Путь упряжки Санта-Клауса отслеживает Минобороны США

Пентагон будет следить за перемещениями Санта-Клауса

В преддверии католического Рождества, которое отмечается 25 декабря, Министерство обороны США дает всем желающим возможность проследить за траекторией оленьей упряжки Санта-Клауса.

Его путь отображается на специально созданном сайте благодаря технологиям Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD).

Традиционно сайт начинает работать 24 декабря. Географическое положение святого Николая показывается на карте, координаты корректируют каждые пять минут. На сайте также можно посмотреть видеоматериалы о путешествии. Следить за передвижением Санты и его оленей во главе с Рудольфом будут более 40 радиолокационных станций в США и Канаде.

Как сообщается, спутники с инфракрасными сенсорами, которые летают на геостационарной орбите, моделируют полет по излучению от теплого носа оленя Рудольфа.

Как сообщал ранее M24.RU, недавно ученые разгадали секрет красного носа у главного оленя Санта-Клауса. Рудольфа проверили на содержание алкоголя в крови, но тест дал отрицательный результат. В итоге выяснилось, что в носу оленя содержится огромное количество капилляров. Красные тельца обеспечивают организм кислородом и помогают контролировать температуру тела.