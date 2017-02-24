СМИ узнали о плане демократов свергнуть Трампа

Фото: Zuma\ТАСС\Pat Benic

Телеканал RT сообщил о намерении представителей Демократической партии США отстранить Дональда Трампа от власти.

Как говорится в сообщении, Дэвид Брюк подготовил документ, в котором содержится стратегический план действий по свержению президента США.

Главным оружием демократов должна стать критика всех ошибок главы США. Планируется создать целую команду, которая будет наблюдать за отношениями президента с лидерами других государств и отслеживать каждый шаг новой администрации.