24 февраля 2017, 15:53

В мире

СМИ узнали о плане демократов свергнуть Трампа

Фото: Zuma\ТАСС\Pat Benic

Телеканал RT сообщил о намерении представителей Демократической партии США отстранить Дональда Трампа от власти.

Как говорится в сообщении, Дэвид Брюк подготовил документ, в котором содержится стратегический план действий по свержению президента США.

Главным оружием демократов должна стать критика всех ошибок главы США. Планируется создать целую команду, которая будет наблюдать за отношениями президента с лидерами других государств и отслеживать каждый шаг новой администрации.

США Дональд Трамп

