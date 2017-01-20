Россию заподозрили во взломе праздничного салюта в США

Фото: скриншот с YouTube.com

Пользователи соцсетей заподозрили Россию во взломе салюта в США, сообщает ТАСС.

В четверг в Вашингтоне прошел праздничный фейерверк, приуроченный к предстоящей инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов. По задумке организаторов, огни салюта на ночном небе должны были сложиться в надпись USA (США), однако, скорее, это выглядело как USR.

Из-за этого технического сбоя многие пользователи социальных сетей предположили, что это Москва вмешалась в праздничные мероприятия. По их мнению, аббревиатура могла бы означать United States of Russia ("Соединенные штаты России").

Один из пользователей написал в Twitter: "Открывайте водку. Фейерверки сложились в USR вместо USA. Спасибо, Россия, известная как СССР".