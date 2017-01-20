Форма поиска по сайту

20 января 2017, 15:32

В мире

Россию заподозрили во взломе праздничного салюта в США

Фото: скриншот с YouTube.com

Пользователи соцсетей заподозрили Россию во взломе салюта в США, сообщает ТАСС.

В четверг в Вашингтоне прошел праздничный фейерверк, приуроченный к предстоящей инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов. По задумке организаторов, огни салюта на ночном небе должны были сложиться в надпись USA (США), однако, скорее, это выглядело как USR.

Из-за этого технического сбоя многие пользователи социальных сетей предположили, что это Москва вмешалась в праздничные мероприятия. По их мнению, аббревиатура могла бы означать United States of Russia ("Соединенные штаты России").

Один из пользователей написал в Twitter: "Открывайте водку. Фейерверки сложились в USR вместо USA. Спасибо, Россия, известная как СССР".

В Вашингтоне завершены последние приготовления к инаугурации Дональда Трампа. На западных ступенях Капитолия смонтирована платформа. На ней разместятся более 1,5 тысячи человек, в том числе Барак Обама и Хиллари Клинтон. После церемонии присяги состоится торжественный парад.

Важная часть торжеств – музыкальное шоу. Среди участников концерта будет хор мормонов. А вот Элтон Джон и Селин Дион от выступления отказались. За время церемонии около сотни сотрудников Белого дома завершат переезд – доставят в резиденцию новую мебель и личные вещи 45-го президента США.

США взлом салют Вашингтон технические сбои кибератаки жизнь в мире

