Россию заподозрили во взломе праздничного салюта в США

Фото: скриншот с YouTube.com
Пользователи соцсетей заподозрили Россию во взломе салюта в США, сообщает ТАСС.
В четверг в Вашингтоне прошел праздничный фейерверк, приуроченный к предстоящей инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов. По задумке организаторов, огни салюта на ночном небе должны были сложиться в надпись USA (США), однако, скорее, это выглядело как USR.
Из-за этого технического сбоя многие пользователи социальных сетей предположили, что это Москва вмешалась в праздничные мероприятия. По их мнению, аббревиатура могла бы означать United States of Russia ("Соединенные штаты России").
Один из пользователей написал в Twitter: "Открывайте водку. Фейерверки сложились в USR вместо USA. Спасибо, Россия, известная как СССР".
Break out the vodka. The fireworks just spelled out #USR instead of USA. Thank you Russia aka USSR. #trumpinauguration #LincolnMemorial pic.twitter.com/w5lnapRwh9— Arizona Votes (@AZVotes) 19 января 2017 г.
Важная часть торжеств – музыкальное шоу. Среди участников концерта будет хор мормонов. А вот Элтон Джон и Селин Дион от выступления отказались. За время церемонии около сотни сотрудников Белого дома завершат переезд – доставят в резиденцию новую мебель и личные вещи 45-го президента США.