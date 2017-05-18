Экс-глава ФБР назначен советником по расследованию "связей" Трампа с Россией

Фото: ТАСС/Jacquelyn Martin

Экс-директор ФБР Роберт Мюллер назначен спецсоветником по расследованию дела о "связях" президента США Дональда Трампа с Россией, сообщает Associated Press.

Делом о так называемом "вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах" занялось министерство юстиции.

Расследование вызвано тем, что в феврале этого года Трамп, по данным СМИ/ просил бывшего директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование дела в отношении экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна с Россией.