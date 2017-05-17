Маккейн сравнил ситуацию вокруг Трампа с Уотергейтским скандалом

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Douliery Olivier

Ситуация в администрации президента США Дональда Трампа достигла масштабов Уотергейтского скандала. Об этом заявил сенатор Джон Маккейн, сообщает "Газета.ру".

По словам Маккейна, если кризис внутри правительства США будет набирать обороты, это может негативно отразиться на политическом климате в стране.

Сенатор также добавил, что Трамп не должен был приглашать главу российского МИДа Сергея Лаврова в Овальный кабинет.

Ранее появилась информация, что Трамп на встрече с Лавровым в Вашингтоне передал ему секретные данные о планах запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" взорвать пассажирский самолет.

Сам Трамп заявил, что сознательно поделился с Россией информацией, поскольку имел на это полное право. Глава Белого дома подчеркнул, что речь шла о борьбе с терроризмом и безопасности авиаполетов.