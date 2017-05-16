Белый дом опроверг передачу Трампом сверхсекретной информации об ИГ Лаврову

Фото: ТАСС/DPA/TASS/Michael Heiman

Белый дом опроверг обвинения в адрес Дональда Трампа о раскрытии секретных сведений главе МИД РФ Сергею Лаврову, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, во время встречи политики обсуждали широкий круг вопросов, в том числе усилия и угрозы в сфере борьбы с терроризмом. Тиллерсон подчеркнул, что Трамп и Лавров говорили о характере конкретных угроз, а не об источниках, методах или военных операциях.

Советник по нацбезопасности Герберт Макмастер, который присутствовал на встрече в Овальном кабинете, подтвердил слова Тиллерсона. Советник отметил, что президент не рассказывал ни о каких военных операциях, которые бы не были уже общеизвестны.

Ранее в The Washington Post вышла публикация, в которой утверждалось, что Трамп якобы предоставил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову секретную информацию о запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".