Американская разведка скрыла от Трампа секретную информацию

Фото: ТАСС/Emily Molli

Разведка США не предоставляет Дональду Трампу некоторые секретные сведения из-за опасений, что они попадут в прессу или будут скомпрометированы, сообщает газета Wall Street Journal.

В частности, новому президенту США не рассказывали о методах, которыми спецслужбы пользуются для сбора информации, в том числе для шпионажа в отношении других государств.

Как отмечает издание, одной из причин недоверия стал скандал, который привел к отставке помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Газета The Washington Post на прошлой неделе сообщила, что Флинн обсуждал по телефону антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

При этом консультации между Флинном и Кисляком состоялись за месяц до инаугурации Трампа. В результате Флинн покинул занимаемую должность. Исполняющим обязанности советника по национальной безопасности назначен генерал Джозеф Келлог – ветеран вооруженных сил США.