09 февраля 2017, 10:05

В мире

Сенат США утвердил нового генпрокурора

Фото: ТАСС/DPA/Ron Sachs

Американский сенат утвердил кандидатуру нового генпрокурора и министра юстиции США. Им стал сенатор Джефф Сешнс, сообщает ТАСС.

Сешнс имеет прозвище "Бюджетный ястреб", поскольку является сторонником сокращения налогов и госрасходов. Он поддерживал иракскую кампанию Джорджа Буша-младшего в 2003 году, но критиковал внешнюю политику Барака Обамы. Кроме того, ранее он занимал довольно жесткую позицию по отношению к России. Однако войдя в команду Дональда Трампа, он начал выступать за нормализацию отношений с Москвой.

Предшественницу Сешнса на посту генпрокурора Салли Йейтс Трамп отстранил от должности 30 января после того, как она выразила сомнение в правомочности указа в области ужесточения иммиграционной политики нового президента.

27 января Дональд Трамп подписал антимиграционный указ, вызвавший волну протестов в стране. Документ на 90 дней ограничивает въезд в США для граждан некоторых стран. Речь идет об Иране, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судане. Кроме того, на 120 дней приостанавливается программа размещения беженцев в Соединенных Штатах. Для беженцев из Сирии запрет вводится на неопределенный срок.
