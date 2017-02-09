Сенат США утвердил нового генпрокурора

Фото: ТАСС/DPA/Ron Sachs

Американский сенат утвердил кандидатуру нового генпрокурора и министра юстиции США. Им стал сенатор Джефф Сешнс, сообщает ТАСС.

Сешнс имеет прозвище "Бюджетный ястреб", поскольку является сторонником сокращения налогов и госрасходов. Он поддерживал иракскую кампанию Джорджа Буша-младшего в 2003 году, но критиковал внешнюю политику Барака Обамы. Кроме того, ранее он занимал довольно жесткую позицию по отношению к России. Однако войдя в команду Дональда Трампа, он начал выступать за нормализацию отношений с Москвой.

Предшественницу Сешнса на посту генпрокурора Салли Йейтс Трамп отстранил от должности 30 января после того, как она выразила сомнение в правомочности указа в области ужесточения иммиграционной политики нового президента.