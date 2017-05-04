Названы страны первого зарубежного турне Трампа

Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn

Президент США Дональд Трамп в рамках своей первой зарубежной поездки в качестве главы государства посетит Израиль, Ватикан и Саудовскую Аравию, сообщает "Газета.ру".

Зарубежное турне состоится в мае. В него также войдет участие во встрече стран – членов НАТО в Брюсселе 25 мая и саммите G7 в Сицилии днем позже.

2 мая Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили действия в Сирии и ситуацию на Корейском полуострове.

Также Путин и Трамп высказались в пользу возможной личной встречи на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.