Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая 2017, 19:07

В мире

Названы страны первого зарубежного турне Трампа

Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn

Президент США Дональд Трамп в рамках своей первой зарубежной поездки в качестве главы государства посетит Израиль, Ватикан и Саудовскую Аравию, сообщает "Газета.ру".

Зарубежное турне состоится в мае. В него также войдет участие во встрече стран – членов НАТО в Брюсселе 25 мая и саммите G7 в Сицилии днем позже.

2 мая Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили действия в Сирии и ситуацию на Корейском полуострове.

Также Путин и Трамп высказались в пользу возможной личной встречи на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.

США страны поездки НАТО Дональд Трамп G7 жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика