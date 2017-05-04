Конгресс США поддержал создание комитета по борьбе с тайным влиянием РФ

Фото: ТАСС/imago stock&people

Комитет для борьбы с тайным влиянием России в других странах может появиться в США. Его создание одобрила палата представителей Конгресса страны, сообщает ТАСС. Положение было включено в общий проект бюджета страны до октября 2017 года.

Под скрытым влиянием понимается манипуляция со СМИ, дезинформация, финансирование агентов влияния, убийства и теракты.

Членами комитета должны стать представители офиса директора национальной разведки, Госдепартамента, министерства обороны, Минфина, офиса генерального прокурора, министерства энергетики и Федерального бюро расследований. Новый совещательный орган будет проводить регулярные встречи и ежегодно отчитываться перед конгрессом о проделанной работе.

Инициативу до 5 мая должен поддержать Сенат США.