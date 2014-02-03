Супербоул собрал у телеэкранов около 180 миллионов телезрителей

В США завершилось главное спортивное и телевизионное событие года - Супербоул. Это финальный матч чемпионата Национальной футбольной лиги США - NFL. По оценкам, игра собрала у телеэкранов около 180 миллионов телезрителей, информирует телеканал "Москва 24".

Согласно недавнему рейтингу журнала Forbes, Супербоул является самым дорогим спортивным мероприятием в мире. Цена за 30 секунд рекламного времени во время трансляции доходит до 4,5 миллионов долларов.

Также Супербоул - это еще и грандиозное шоу. В этом году национальный гимн перед началом финальной игры на стадионе MetLife Stadium в штате Нью-Джерси близ Нью-Йорка исполнила оперная певица Рене Флеминг. В перерыве встречи перед 82 тысячами зрителей на арене выступили обладатели "Грэмми" Бруно Марс и группа Red Hot Chili Peppers.

Что касается самой игры, то команда "Сиэтл Сихокс" впервые в своей истории стала победителем Супербоула, победив с разгромным счетом 43:8 команду "Денвер Бронкос".