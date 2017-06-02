ООН разочарована выходом США из соглашения по климату

Фото: ТАСС/Olivier Douliery

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что разочарован решением США выйти из Парижского соглашения, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters. Дюжаррик подчеркнул, что это решение стало большим разочарованием.

По его словам, мировые усилия по снижению выброса парниковых газов остались под сомнением. Нарушена мировая безопасность, сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о решении Соединенных Штатов выйти из Парижского соглашения по климату. Трамп сказал, что его страна готова обсудить повторное присоединение к соглашению, но на других условиях. Он назвал несколько условий, которые, по его мнению, будут выгодны для бизнесменов и налогоплательщиков.