01 июня 2017, 12:16

В мире

Конгресс США узнал о дополнительной частной встрече генпрокурора с Кисляком

Фото: АР/Sam Owens/FR178765 AP

Конгресс США проверяет информацию о дополнительной частной встрече генпрокурора Соединенных Штатов Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка, сообщает "Газета.ру".

Предполагается, что Сешнс и Кисляк встречались 27 апреля 2016 года в гостинице Mayflower в Вашингтоне во время президентской кампании Дональда Трампа.

По информации конгрессменов, в VIP-приемной гостиницы прошли переговоры с участием организаторов, дипломатов и других лиц.

Следователи запросили дополнительную информацию о рабочем графике генпрокурора США.

До этого генпрокурора США Джефа Сешнса обвинили в скрытии информации о встрече с послом России Сергеем Кисляком. Данные обо всех контактах с представителями других государств он должен был указать во время своего вступления в должность.

В марте Сешнс взял самоотвод в расследовании возможных связей избирательного штаба президента Дональда Трампа с Россией.

