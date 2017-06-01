Конгресс США узнал о дополнительной частной встрече генпрокурора с Кисляком

Фото: АР/Sam Owens/FR178765 AP
Конгресс США проверяет информацию о дополнительной частной встрече генпрокурора Соединенных Штатов Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка, сообщает "Газета.ру".
Предполагается, что Сешнс и Кисляк встречались 27 апреля 2016 года в гостинице Mayflower в Вашингтоне во время президентской кампании Дональда Трампа.
По информации конгрессменов, в VIP-приемной гостиницы прошли переговоры с участием организаторов, дипломатов и других лиц.
Следователи запросили дополнительную информацию о рабочем графике генпрокурора США.
В марте Сешнс взял самоотвод в расследовании возможных связей избирательного штаба президента Дональда Трампа с Россией.