Данные об эвакуированных машинах будут публиковать в режиме онлайн

Фото: ИТАР-ТАСС

Данные об эвакуированных в Москве автомобилях будут публиковать на едином информационном портале. Сервис разработают к осени, когда начнет действовать платная эвакуация транспорта.

Кроме того, эвакуаторщиков могут обязать отправлять SMS-извещения водителям. У водителя будет несколько минут на то, чтобы успеть самостоятельно отогнать машину в другое место, пока инспекторы ее оформляют, пишут "Известия"

Напомним, с 15 сентября горожанам придется платить около 5 тысяч рублей за эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. Ранее Мосгордума приняла закон, согласно которому каждые сутки стоянки, начиная с первых, обойдутся владельцу машины в тысячу рублей. Сервис по оплате эвакуации планируют также включить в систему столичного портала госуслуг.