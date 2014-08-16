В России стартовала предвыборная агитация в СМИ

В России стартовала агитация перед осенними выборами

Завершающий этап предвыборной кампании - агитация в СМИ - стартовал 16 августа в России. Выборы пройдут в единый день голосования 14 сентября и будут самыми масштабными за последнее время, сообщает телеканал "Москва 24".

На выборах всех уровней будут замещаться в общей сложности более 43 тысяч мандатов.

Теперь в течение почти месяца граждане смогут знакомиться в прессе с программами претендентов на должности губернаторов, депутатов и глав городских администраций. Впервые по российским законам выборы состоятся в Крыму и Севастополе.

Выборы в Московскую городскую Думу также пройдут в Единый день голосования 14 сентября 2014 года. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека.

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - избирком принял решение отказаться от открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако те, кто не сможет в день голосования попасть на свой участок, сможет проголосовать досрочно.

Голосованию будут предшествовать предвыборные дебаты. Они стартуют 18 августа на телеканалах "Москва Доверие", "Москва 24", радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM". Дебаты продлятся до 12 сентября. С полным расписанием можно ознакомиться здесь