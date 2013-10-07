Форма поиска по сайту

07 октября 2013, 17:49

Общество

СМИ обяжут использовать бегущую строку наравне с сурдопереводом

Фото: Москва 24

Мосгордума намерена обязать СМИ использовать бегущую строку наравне с сурдопереводом, чтобы сделать более доступной информацию телевизионных программ для инвалидов по слуху.

Такое предложение было внесено на совместном заседании комиссии по культуре и массовым коммуникациям и комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций.

"Если данный законопроект позволит слабослышащим более комфортно воспринимать информацию, телевидение, программы, я считаю, что принятие данного законопроекта просто необходимо",- сообщил председатель комиссии по культуре Евгений Герасимов на заседании Мосгордумы.

По его словам, речь идет о цифровом телевидении, где не будет требоваться дополнительного финансирования для введения бегущей строки.

СМИ Мосгордума инвалиды законы бегущая строка

