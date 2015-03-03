Сигареты могут вернуться в газетные киоски

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Власти могут снова разрешить газетным киоскам торговать табачной продукцией. Экспертный совет региональной прессы при Минкомсвязи предложил таким образом поддержать розничные сети по распространению печатных изданий. В министерстве поддержали идею и готовы обратиться в Минпромторг с предложением изменить правила нестационарной торговли. Об этом M24.ru заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Предложение разрешить газетным киоскам торговать сигаретами было высказано на экспертном совете в конце февраля. "Мы не возражаем. Для этого потребуется внести изменения в правила торговли", - сказал Волин. Чиновник не исключил, что в скором времени Минкомсвязь предложит Минпромторгу внести соответствующие поправки в правила нестационарной торговли.

Москва готова к возможному возвращению сигарет в газетные киоски. "Если такое решение будет принято, то мы не будем возражать", - сказал M24.ru пресс-секретарь департамента СМИ и рекламы Владимир Яковлев.

Напомним, что осенью прошлого года глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил вернуть алкоголь и табак во все киоски. Что касается предложения Минкомсвязи, в ФАС о нем пока не слышали. "Минпромторг хотел создать рабочую группу по данному вопросу, в ее рамках мы рассмотрим предложение Минкомсвязи, если оно поступит", - отметили в службе.

В пресс-службе Минпромторга M24.ru сказали, что о дате заседания рабочей группы пока ничего не известно. Напомним, продавать сигареты в любых киосках запретили в июне 2014 года, когда окончательно вступил в силу "антитабачный" закон.



В Москве к осени 2015 года появится новая схема размещения киосков печати. Все газетные киоски будут принадлежать специально созданному Государственном бюджетном учреждении "Мосгорпечать". Оно будет контролировать их деятельность и сдавать в аренду бизнесменам. В ларьках поставят банкоматы, терминалы для оплаты услуг и холодильники с напитками. Сейчас в Москве насчитывается около 1,5 тысячи торговых точек, в которых можно купить свежую прессу, их число должно сократиться примерно до 400

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов согласен с тем, что газетным киоскам стоит снова разрешить торговать сигаретами, хотя бы на время экономического кризиса. "Сейчас очень сложный момент для печатной периодики, вопрос распространения – очень трудный. Поэтому идея о том, что вместе с газетами должны продаваться сопутствующие товары, разумна", - отметил Богданов.

По мнению главы Союза журналистов, возвращение табачных изделий может повысить популярность киосков и спрос на печатную продукцию. "Это поможет возродить традицию общения возле газетных киосков. В советские времена люди брали газету, покупали сигареты, курили, читали и разговаривали", - пояснил Богданов.

Председатель комиссии "Опоры России" по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов также поддерживает идею возвращения сигарет на газетные прилавки. "Печатная пресса – проблемная отрасль в торговле, интерес к ней снижается. Если с помощью сигарет рентабельность киосков повысится на 20 процентов, то уже будет прекрасно", - сказал Максимов.

Сопредседатель Российской антитабачной коалиции Алексей Шебашов, напротив, уверен, что продавать сигареты в ларьках нельзя. "В киосках очень сложно организовать контроль за продажей табака несовершеннолетним. Точек продажи много, видеокамер нет. Перед прилавком маленькое окошечко, продавец не всматривается в лицо покупателя, ему лишь бы продать пачку", - пояснил Шебашов.

Проводились исследования, в ходе которых российских подростков спрашивали, где они берут сигареты. Дети признавались, что легко покупают их именно в киосках. "Дети и подростки не отдают отчета о последствиях своих действий. Табачные компании заинтересованы в том, чтобы несовершеннолетние покупали их продукцию, которая вызывает зависимость", - отметил Шебашов.

София Сарджвеладзе, Анатолий Федотов