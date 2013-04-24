Подсудимый умер во время перевозки из СИЗО в суд

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти подсудимого, произошедшей во время его перевозки из СИЗО в суд. Мужчина скончался в конвойном помещении Хорошевского районного суда.

Подсудимый начал жаловаться на плохое самочувствие при перевозке из СИЗО в Кунцевский районный суд. Конвойный автомобиль прибыл в ближайший районный суд - Бутырский, а мужчине вызвали "скорую помощь".

Врач сделал подсудимому инъекцию и заявил, что в госпитализации мужчина не нуждается.

Однако когда конвойный автомобиль продолжил следовать в Кунцевский суд, подсудимый снова начал жаловаться на плохое самочувствие. Мужчине снова вызвали "скорую помощь", а конвой поехал в Хорошевский районный суд. К моменту приезда туда, подсудимый уже находился без сознания.

Прибывшие в суд медики попытались реанимировать мужчину, но все их попытки оказались безуспешными.

Предварительно, причиной смерти мужчины стала острая-сердечно сосудистая недостаточность, сообщил M24.ru источник в следственных органах Москвы.

Источник в пенитенциарной системе Москвы сообщил, что в СИЗО проводится служебная проверка по конвоирам. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, следствие устанавливает причину, по которой врач "скорой" сделал вывод, что подследственный не нуждался в срочной госпитализации.

А после вынесения постановления законность выводов доследственной проверки по умершему подследственному проверит прокуратура Москвы.