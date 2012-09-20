"МК": в столичных СИЗО возросло число зарегистрированных браков

Фото: ИТАР-ТАСС

Число браков, заключаемых в московских следственных изоляторах, в 2012 году увеличилось.

Как пишет газета "Московский комсомолец", в текущем году в столичных СИЗО зарегистрировали брак 50 подследственных и 5 уже осужденных арестантов. Причем лидером стала Бутырская тюрьма - здесь связали себя узами брака 17 пар.

Кроме того, в СИЗО наметилась тенденция, по которой невеста часто намного моложе жениха. К примеру, не так давно был зарегистрирован союз 55-летнего заключенного и его 30-летней подруги. Также интересно то, что было совершено несколько обрядов венчания прямо в СИЗО. Причем церемонию священник проводил в полном варианте, по всем церковным канонам.

Сотрудники изоляторов даже пошли на небольшие уступки молодоженам и разрешили проносить в камеру цветы. Кроме того, нередко надсмотрщики сами фотографируют церемонию и затем бесплатно отдают снимки новобрачным. Самим посетителям проносить фотоаппарат за решетку по-прежнему нельзя.

Однако, как пишет газета, у арестантов, как и раньше, нет возможности для первой брачной ночи. Длительное свидание (до трех суток) могут дать только уже осужденному. Подследственный же может провести с супругой не более трех часов.

