Главарь Кущевской банды Сергей Цапок скончался в СИЗО Краснодара

Лидер Кущевской ОПГ Сергей Цапок скончался от инсульта в СИЗО Краснодара, передает пресс-служба СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, тело нашли в одиночной камере изолятора 7 июля. Ранее Цапка в связи с ухудшением здоровья доставили в одну из городских больниц с предварительным диагнозом "инсульт".

После оказания необходимой помощи Цапок был переведен в медчасть СИЗО для дальнейшего лечения, но потом в ходе обхода врач обнаружил его без признаков жизни. При этом насильственных повреждений на теле не обнаружено.

Напомним, 4 ноября 2010 года в станице Кущевская произошло убийство 12 человек, в том числе четырех детей. По подозрению в преступлении были задержаны члены ОПГ "Цапковские". Группировка занималась рэкетом и аферами с землей, а также контролировала в районе продажу алкоголя и поставки наркотиков. Лидер группировки наладил связи с районной администрацией, а также милицией и прокуратурой.

Позже одного из лидеров ОПГ устранили, и "цапки" решили в отместку убить местного фермера Сервера Аметова. В ноябре 2010 года бандиты убили предпринимателя в его доме. Вместе с ними бандиты убили еще 11 человек. После того как убийство получило широкий резонанс, в Кущевской провели масштабную антикриминальную кампанию, в ходе которой раскрыли и другие преступления банды.

Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению. Остаток жизни в тюрьме проведут и "штатные киллеры" банды Владимир Алексеев и Игорь Черных.