Арестантов в "Бутырке" теперь досматривают при помощи сканера

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В Бутырской тюрьме появился экспериментальный аппарат для бесконтактного досмотра арестантов, сообщает Агентство "Москва".

Аппарат персонального досмотра Homo-Scan, состоящий из досмотровой кабины и компьютера, установлен в сборном отделении СИЗО (первое помещение, куда попадают отправленные в изолятор подследственные).

"За время тестирования установка зарекомендовала себя только с положительной стороны, при этом не было выявлено технических сбоев", – рассказал представитель столичного управления ФСИН, добавив, что внедрение установки возможно в других московских СИЗО.

Аппарат позволяет обнаружить спрятанные электронные устройства и их компоненты (например, сим-карты), металлические предметы, запрещенные к обороту вещества и так далее. При этом установка выявляет предметы, не только скрытые под одеждой или вшитые в нее, но и спрятанные в теле человека.

Для проведения досмотра человеку не нужно раздеваться, а достаточно зайти в кабину аппарата и встать прямо. После сканирования створки кабины автоматически отводятся в сторону, досматриваемый выходит из нее, и на мониторе оператора отображается результат.

В пресс-службе управления ФСИН пояснили, что установка соответствует нормам безопасности по уровню облучения.

Напомним, в июне прошлого года появилась информация о том, что Бутырскую тюрьму могут перенести с Новослободской улицы на участок земли возле поселка Ватутинки в Новой Москве. Впоследствии эта информация была опровергнута руководством ФСИН.

Первый замруководителя ведомства Анатолий Рудый заявил, что у ФСИН отсутствуют средства для перевода старейшей московской тюрьмы. По его словам, Федеральная служба вернется к вопросу о переносе Бутырки за пределы МКАД после получения необходимых средств.