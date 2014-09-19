Сижу на "Чебурашке": пользователи Сети о возможной изоляции Рунета

Фото: ИТАР-ТАСС

19 сентября в СМИ появилась информация о новой инициативе государственных властей. Якобы в Кремле всерьез рассматривают возможность отключение Рунета от глобальной Сети в случае возникновения экстремальных ситуаций. Соответствующий материал опубликовали в "Ведомостях". Однако далеко не все пользователи интернета впали в панику от этой новости. Комментарии блогосферы в материале М24.ru.

На момент выхода этой заметки пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже опроверг сообщения о возможной изоляции Рунета от всемирной паутины, но блогосфера по-прежнему обсуждает возможность создания "большого российского Файрвола (блокировка)".

Как это ни странно, тема отключения Интернета не стала самой громким событием в блогосфере. Российским пользователям Сети куда интереснее показался референдум об отделении Шотландии от Англии, а также (сюрприз!) новость о том, что первый австралийский покупатель IPhone 6 настолько разволновался, что сразу же разбил свой девайс, не успев толком выйти из магазина.

Сможет ли Рунет существовать автономно? Некоторые пользователи убеждены, что Рунет - вполне себе самостоятельная единица и наличие/отсутствие возможности выхода в зарубежные сегмента Интернета ничего не изменит.

Впрочем, это не самое радикальное мнение. Некоторым вообще не нужна Сеть, Instagram, возможность поделиться через соцсети своими селфи и тому подобные мелочи жизни. Как ни странно, даже в Интернете таких людей немало.

Они даже предлагают альтернативу.

В конце девяностых-начале нулевых пользовался весьма неплохой популярностью гипертекстовый Фидонет. Там существовали свои собственные конференции, или как говорили "эхи", в которых обсуждалось практически все: от политики до способов размножения сусликов в условиях крайнего севера. Сейчас Фидонет уже прилично подзабыли, в конце концов, Сеть распространилась на всю планету, а число пользователей российского сегмента растет как на дрожжах. Но некоторые помнят и даже подозревают, что в случае изоляции Рунета Фидонет (международная любительская компьютерная сеть) вновь восстанет из пепла.

Ряд пользователей припомнил про ограничения, которые действуют в других странах. Например, в США.



Или в Китае, где недремлющее око цензуры чутко бдит за контентом всемирной паутины.



Интернет в КНДР Как живет такая изолированная от мира страна, как Северная Корея? О, там тоже существует Интернет, и он, как и стоило ожидать, полностью огражден от "тлетворного влияния антикоммунистических сил". Называется эта штуковина "Кванмен", содержит официальные правительственные материалы, включает в себя сайты учебных заведений и заводов, а также НИИ, ну и в общем-то все. Личные странички, блоги и социальные сети в КНДР отсутствуют. Количество пользователей "Кванмен" в 2010 году составляло около 100 тысяч человек (при населении страны в 24 миллиона).

Некоторые пользователи, наконец, просто посмеялись над новой инициативой властей.



И даже вспомнили проект создания отечественного Интернета, которому придумали звучное название "Чебурашка".



Впрочем, как уже было сказано выше, российские любители "полазить по Сети" могут спать спокойно. Зарубежный контент остается и с нами прощаться не собирается.

Василий Макагонов