16 февраля 2017, 23:04

Трамп надеется наладить хорошие отношения с Россией

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется наладить хорошие отношения с Россией, сообщает "Интерфакс". При этом он подчеркнул, что не испытывает излишней симпатии к РФ.

Он заметил, что еще ничего не сделал для России.

Он также добавил, что ни он, а его соперница на президентских выборах Хиллари Клинтон, занимая пост госсекретаря, пыталась идти на уступки РФ. В частности, он вспомнил "перезагрузку" отношений, за которую отвечала политик и церемонию с символической пластмассовой кнопкой. "А вот если бы я сделал что-то подобное, все бы сказали: "Боже, какой ужас", – заявил президент.

В Конгресс США 16 февраля внесли законопроект, который не позволит президенту Трампу снять антироссийские санкции, пока он не заручится поддержкой законодательной власти.

Как заявил демократ Стени Хойер, документ подготовлен членами обеих партий. Он призван обеспечить гарантию того, что "Россия не получит никакого смягчения санкций до того момента, пока она этого не заслужит".

Россия США Дональд Трамп жизнь в мире

