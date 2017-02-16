Трамп надеется наладить хорошие отношения с Россией

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется наладить хорошие отношения с Россией, сообщает "Интерфакс". При этом он подчеркнул, что не испытывает излишней симпатии к РФ.

Он заметил, что еще ничего не сделал для России.

Он также добавил, что ни он, а его соперница на президентских выборах Хиллари Клинтон, занимая пост госсекретаря, пыталась идти на уступки РФ. В частности, он вспомнил "перезагрузку" отношений, за которую отвечала политик и церемонию с символической пластмассовой кнопкой. "А вот если бы я сделал что-то подобное, все бы сказали: "Боже, какой ужас", – заявил президент.