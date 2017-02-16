Трамп надеется наладить хорошие отношения с Россией

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется наладить хорошие отношения с Россией, сообщает "Интерфакс". При этом он подчеркнул, что не испытывает излишней симпатии к РФ.
Он заметил, что еще ничего не сделал для России.
Он также добавил, что ни он, а его соперница на президентских выборах Хиллари Клинтон, занимая пост госсекретаря, пыталась идти на уступки РФ. В частности, он вспомнил "перезагрузку" отношений, за которую отвечала политик и церемонию с символической пластмассовой кнопкой. "А вот если бы я сделал что-то подобное, все бы сказали: "Боже, какой ужас", – заявил президент.
Как заявил демократ Стени Хойер, документ подготовлен членами обеих партий. Он призван обеспечить гарантию того, что "Россия не получит никакого смягчения санкций до того момента, пока она этого не заслужит".