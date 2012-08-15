Отпечатки пальцев теперь можно снять добровольно и бесплатно

Опубликован приказ министра внутренних дел, согласно которому снять отпечатки пальцев в полиции сможет каждый желающий. Теперь дактилоскопия считается госуслугой и проводится бесплатно

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ, регламентирующий процедуру добровольного снятия отпечатков пальцев.

Отныне процедура дактилоскопии считается государственной услугой, которая оказывается бесплатно. Процедура снятия отпечатков пальцев проста, выполняется с помощью компьютерной техники и занимает минуты.

Приказ "Об утверждении административного регламента МВД по предоставлению госуслуги по проведению добровольной дактилоскопической регистрации в РФ опубликован в "Российской газете".

Хотя на Западе, в частности в Европе, такая регистрация – норма, в нашей стране к ней относятся с недоверием. Противники этой идеи опасаются "пресловутого тотального контроля" и "установления полицейского государства".

Однако стоит напомнить, что в российских бюро регистрации несчастных случаев сотрудники неделями не могут выяснить личность не только погибших, но и найденных живыми, но и в бессознательном состоянии людей. Кроме того, такое своеобразное "удостоверение личности" может помочь людям, попавшим в зону стихийного бедствия или техногенной катастрофы.

При этом человек, добровольно прошедший такую регистрацию, имеет право в последующем отказаться от нее и потребовать уничтожения результатов дактилоскопирования. Его просьбу обязаны удовлетворить.

В МВД России сообщили, что общее количество всех снятых отпечатков пальцев превышает 40 миллионов. Точную цифру не знает никто - объединенного банка данных нет, каждое ведомство предпочитает хранить свои досье самостоятельно. Кстати, это - одна из гарантий сохранности информации, как того и требует федеральное законодательство.