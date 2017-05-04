Песков не стал комментировать слова главы ФБР о российской угрозе

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявления главы ФБР Джеймса Коми об угрозе американской демократии со стороны России, сообщает "Газета.ру".

Он сослался на то, что эти заявления уже были прокомментированы Белым домом США и добавить к этому мнению нечего.

Ранее Коми заявил, что Россия вмешивается в американскую политику и является "величайшей угрозой" для демократического процесса.

В Белом доме США заявили, что это мнение ФБР, которое пока не было подкреплено доказательствами.