Россельхознадзор начал проверку турецкой агропродукции

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Россельхознадзор приступил к тотальной проверке всей агропродукции, поступающей в Россию из Турции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Юлию Мелано.

"Сегодня началась тотальная проверка всей сельхозпродукции и продовольствия, поступающих с территории Турции", – сообщила Мелано.

Она отметила, что вся продукция будет подвергаться лабораторной экспертизе. В то время как, обычная практика предусматривает лишь выборочный лабораторный контроль.

Россельхознадзор также составит план-график проверок предприятий Турции, которые имеют право на экспорт своей продукции в Россию.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что турецкие овощи и фрукты в столичных магазинах могут заменить на продукты из стран СНГ и Ирана.

По его словам, дефицита мясных продуктов также ждать не стоит. "Турция поставляла курицу в минимальных количествах", – заметил чиновник.

Напомним, утром 24 ноября российский самолет Су-24 был сбит истребителем F-16 турецких вооруженных сил рядом с сирийско-турецкой границей. Анкары обвинила экипаж в нарушении границы.

В Минобороны РФ утверждают, что все время полета Су-24 находился исключительно над территорией Сирии, и его сбили при возвращении на авиабазу. Один пилот погиб, второй уже отпущен на российскую военную базу в Латакии.