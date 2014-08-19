Штраф за отсутствие маркировки ГМО увеличат в три раза

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Штрафы за отсутствие информации о содержании в продуктах ГМО вырастут в три раза. Соответствующее предложение Роспотребнадзора одобрила комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности. Если новый закон будет принят, выпуск и продажа продуктов с содержанием ГМО без соответствующих отметок может обойтись предпринимателям в 150 тысяч рублей.

M24.ru уже сообщало о том, что Роспотребнадзор по поручению президента разработал проект федерального закона об усилении ответственности за отсутствие данных о содержании ГМО на упаковке. Сейчас продукты с содержанием более 0,9 процента ГМО должны снабжаться соответствующей маркировкой, чтобы не дезориентировать потребителя, а нарушение этого требования наказывается штрафом для должностных лицв размере 3-5 тысяч рублей, а юридических - 30-50 тысяч рублей. Продажа товаров в неправильной упаковке карается штрафами от 2-2,5 тысяч рублей (физические лица) до 40-50 тысяч рублей (юридические лица).

По новому закону штрафы вырастут до 20-50 тысяч рублей для физлиц и 100-150 тысяч рублей для юрлиц.

Если закон примут, Роспотребнадзор получит полномочия для составления протоколов об административных правонарушениях по таким делам.

Маркировка, информирующая о содержании ГМО, поможет не всем потребителям. Согласно проведенному в июне Маркировка, информирующая о содержании ГМО, поможет не всем потребителям. Согласно проведенному в июне опросу ВЦИОМ , половина жителей страны не знает, как расшифровывается аббревиатура ГМО. Впрочем, те, кто знает о значении этого термина, не стали бы покупать товары с буквами "ГМО" на упаковке. Больше всего разборчивых покупателей среди жителей крупных городов: 79 процентов.



Ранее m24.ru сообщал о том, что члены Совет Федерации предложили полностью запретить ввоз на территорию России продуктов с ГМО. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в феврале. Сенаторы рассчитывали, что данный запрет станет временной мерой, защищающей граждан до того момента, когда научные исследования точно докажут, что генно-модифицированные организмы не угрожают здоровью человека. Кроме того, они выступили с предложением создать систему контроля, оценивающую продукты по различным критериям.

Депутаты Госдумы в том же месяце разработали поправки к закону "О качестве и безопасности пищевых продуктов", предусматривающие полный запрет производить на территории страны товары с ГМО.

Согласно опросу портала Superjob, подобный запрет поддерживали 81 процент жителей России.