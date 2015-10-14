Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября 2015, 22:03

Безопасность

Качество водопроводной воды в Москве соответствует нормам – Роспотребнадзор

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Качество водопроводной воды в Москве соответствует всем нормативам. Такие выводы сделал столичный Роспотребнадзор по результатам недавно проведенных проверок.

Внеплановые выездные проверки проводились в августе-сентябре текущего года. Тем не менее, в ходе проверки объектов ГУП "Мосводосток", АО "Мосводоканал" и управляющих компаний жилого фонда был выявлен ряд нарушений.

"По всем выявленным нарушениям виновные лица привлечены к административной ответственности, даны предписания об устранении нарушений", – сообщается в пресс-релизе.

"Мегаполис сегодня": Как очищают водопроводную воду в Москве

Ссылки по теме


Ранее Сергей Собянин сообщал, что модернизация станций очистки воды повышает надежность всей системы водоснабжения. В частности, был реализован крупный проект по переходу от жидкого хлора к гипохлориту натрия, что позволило серьезно улучшить качество воды в Москве.

По его словам, на Курьяновских и Люберецких очистных сооружениях проходят работы по дальнейшей модернизации системы очистки воды. Каждый житель столицы должен прийти к выводу, что вода из-под крана абсолютно безопасна, пить ее можно даже без предварительного кипячения.

Сайты по теме


Роспотребнадзор исследования вода проверка водопровод

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика