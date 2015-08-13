Роспотребнадзор запретил ввоз польских шпрот

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

С 14 августа Россия приостанавливает ввоз польских шпрот на отечественный рынок.

"При неоднократных исследованиях рыбной консервированной продукции — "Шпроты в оливковом масле" с пониженным содержанием бенз(а)пирена" выявлены нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей", – говорится в сообщении ведомства.

Соответствующая информация направлена в Федеральную таможенную службу (ФТС) и региональные управления Роспотребнадзора.

4 июня в России по тем же причинам вступил запрет на поставки рыбы и рыбопродукции из Эстонии и Латвии. Под запрет тогда попали в общей сложности около 80 предприятий. 1 августа был приостановлен ввоз в Россию рыбных консервов еще с четырех латвийских рыбоперерабатывающих предприятий.

Напомним, в России уже год действует эмбарго на ввоз различных продуктов из стран Европы и США. Нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты.

В июне правительство внесло изменения в список продуктов. Под эмбарго теперь не попадают мальки форели, устрицы и мидии. Они нужны, чтобы организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать существующие.

В Россию также разрешено ввозить семенной картофель, лук-севок, сахарную гибридную кукурузу и посевной горох.