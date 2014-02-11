Роспотребнадзор снял все ограничения на ввоз литовской продукции

Фото: ИТАР-ТАСС

Роспотребнадзор снял все ограничения на поставку молочных продуктов из Литвы. Перед этим ведомство допустило к продаже в нашей стране продукцию только трех литовских молокоперерабатывающих заводов - "Пено Жвайгждес", "Рокишкио сурис" и "Жемайтийос Пиенас".

"Целый ряд замечаний литовская сторона устранила. Их молочная продукция вернется на российский рынок поэтапно. Как только к нам приходят все необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, мы даем разрешение", - цитирует "Интерфакс" слова врио главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Напомним, в начале октября 2013 года ввоз литовской "молочки" в Россию был временно приостановлен. При исследовании молочной продукции были выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей и законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека.

Например, в твороге обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а в сметане молочнокислых микроорганизмов меньше, чем должно быть в норме.