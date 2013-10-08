Роспотребнадзор забраковал 28 образцов грузинских вин

Фото: ИТАР-ТАСС

Роспотребнадзор забраковал 28 образцов алкогольной продукции, которые были представлены для государственной регистрации грузинскими производителями, информирует пресс-служба ведомства.

"Для целей экспертизы и государственной регистрации алкогольной продукции и минеральной воды из Республики Грузия поступило с 14.03.2013 г. по 07.10.2013 г. 632 заявления на 633 наименования продукции. По результатам экспертизы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" оформлено 576 экспертных заключений о соответствии продукции гигиеническим нормативам 48 изготовителям", - говорится в сообщении.

К поставкам в Россию из Грузии сейчас допущено 95 предприятий по производству алкогольных напитков, одно предприятие по производству пива и семь изготовителей минеральной воды.

Помимо этого, в Россию из Южной Осетии продолжаются поставки минеральной питьевой воды, прошедшей процедуру госрегистрации в Роспотребнадзоре. А из Абхазии в нашу страну ввезено 715 партий алкогольной продукции, в том числе 6884 партий вина, две партии коньяка, 23 партии винных напитков и четыре партии чачи, добавили в ведомстве.