За фальсификацию продуктов могут ввести уголовную ответственность

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

За изготовление фальсифицированных продуктов могут ввести уголовную ответственность. С такой инициативой выступила руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Как рассказала Попова в интервью сайту "Комсомольской правды", введение такой меры, а также ужесточение административной ответственности с обязательной конфискацией средств производства поможет эффективнее бороться с фальсификатом.

Кроме того, по мнению главы Роспотребнадзора, следует перейти от надзора за деятельностью к надзору за продукцией и вернуть "контрольную закупку".

"Важный момент – вынесение на лицевую сторону упаковки всех составных компонентов продукта. И, наконец, контрольные органы должны самостоятельно иметь право приостановить или прекратить действие декларации и сертификата о соответствии", – добавила она.

В настоящее время, по словам Поповой, в России примерно 7–9 процентов продукции являются фальсификатом.

Ранее Госдума отклонила законопроект, обязывающий торговые точки продавать продукты, содержащие глутамат натрия (Е 621), в специально отведенных местах.

Как отмечается в пояснительной записке, предлагаемые меры негативно бы сказались на конкурентной среде, а также привели бы к повышению торговых издержек, что вызовет рост розничных цен.

Также депутаты отказались ввести обязательную маркировку для такой продукции.