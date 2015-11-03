"Ашан" упакует нефасованную продукцию

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

После плановой проверки Роспотребнадзор запретил гипермаркетам "Ашан" торговлю нерасфасованным печеньем, чаем, замороженными креветками и другими рассыпчатыми товарами. Следуя предписанию ведомства, французская компания упаковала продукцию, об этом рассказали m24.ru в пресс-службе компании.

Следуя предписанию Роспотребнадзора, сотрудники гипермаркетов расфасовали рассыпчатую продукцию, сообщили в "Ашане".

"Были оштрафованы пять гипермаркетов в Москве. И в каждом из них был запрещен к торговле свой список продуктов. Эти списки разнятся от гипермаркета к гипермаркету. Все предписания, которые были выдвинуты ведомством – исполнены, товары расфасованы и продаются в упаковке", - пояснили в пресс-службе группы "Ашан".

Напомним, в июле этого года надзорное ведомство постановило прекратить торговлю некоторой продукцией в нерасфасованном виде, чтобы устранить нарушения санитарных требований.



Перечень запрещенного в рассыпчатом виде товара в магазинах "Ашан": Чай

Замороженные креветки

Пельмени

Овощные смеси

Мясные и овощные полуфабрикаты

Печенье

Конфеты

Орехи

Сухофрукты



Ранее 26 октября московский арбитражный суд отказал компании в просьбе признать предписания от 23 июля 2015 года незаконными, сославшись на отсутствие доказательств.

"Поскольку истцом не представлено доказательств, подтверждающих обоснованность заявленного ходатайства в соответствии с нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, у суда отсутствуют правовые основания для удовлетворения заявления истца о принятии обеспечительных мер по настоящему делу", – указано в определении суда.

На 3 декабря 2015 года назначено еще одно заседание суда, на котором французская компания попробует вновь оспорить выданные ведомством предписания. Представитель Роспотребнадзора заявил, что до заседания надзорное ведомство не комментирует ситуацию вокруг "Ашана".

К слову, это не первое крупное нарушение санитарных норм французской сетью, зарегистрированное в последнее время. Недавно специалисты Россельхознадзора в ходе внеплановой проверки обнаружили в "Ашане" семена подсолнечника с превышающим количеством токсичного кадмия. За это компания была оштрафована на 200 тысяч рублей. А в подмосковных магазинах "Ашан" представители ведомства нашли продукты с бактериями группы кишечной палочки и сальмонеллы.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, по итогам завершенной в сентябре проверки, общая сумма штрафов наложенных на "Ашан" в столичном регионе, превысила 25 миллионов рублей. Многие из предписаний торговая сеть планирует обжаловать в суде.