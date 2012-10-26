На интернет-ресурсы можно будет жаловаться анонимно - Роскомнадзор

Фото: ИТАР-ТАСС

Роскомнадзор не будет вводить механизмы авторизации пользователей при подаче жалоб на интернет-сайты с запрещенной информацией, а также вводить ограничение на число таких жалоб, передает РИА Новости.

Отсутствие механизмов регистрации может привести к появлению большого числа заведомо ложных сообщений. Однако в Роскомнадзоре заверили, что сколько жалоб поступит, столько и будет обработано.

Накануне ведомство запустило портал, на котором пользователи смогут жаловаться на интернет-ресурсы. Кроме того, был опубликован порядок ведения реестра сайтов с противоправным содержимым и взаимодействия оператора реестра с хостинг-провайдерами и операторами связи.

Портал содержит специальную форму, посредством которой можно указать адрес сайта, описать запрещенную информацию и приложить электронную копию (скриншот) страницы. Ресурс заработает в 00.00 часов 1 ноября.

Закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", предусматривает создание с 1 ноября автоматизированной системы, позволяющей идентифицировать сайты с информацией, распространение которой в России запрещено.

В первую очередь, речь идет о детской порнографии, инструкциях по суицидам и по изготовлению наркотиков. Сайты с такой информацией могут быть закрыты, не дожидаясь решения суда.