"Вечер с Ксенией Соколянской": Роскомнадзор заблокировал ряд сайтов

Роскомнадзор ограничил доступ к ряду интернет-ресурсов по решению суда, информирует пресс-служба ведомства.

Так, в "черный список" попали сайты: grani.ru, kasparov.ru, ej.ru.

"Указанные сайты содержат призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка", - говорится в сообщении.

Кроме того, была заблокирована страница блогера Алексея Навального в "Живом журнале". Это связано с тем, что функционирование этой интернет-страницы нарушает судебное решение "об избрании меры пресечения гражданину, в отношении которого возбуждено уголовное дело".

Операторам связи направлено требование о незамедлительном ограничении доступа к страницам.

Напомним, в России с 1 февраля вступил в силу закон, позволяющий Роскомнадзору по запросу генпрокурора или его заместителей незамедлительно блокировать интернет-ресурсы с призывами к экстремизму и массовым беспорядкам.