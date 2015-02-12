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12 февраля, 15:36

Роскомнадзор заблокирует 60 сайтов за нарушение закона о персональных данных

Роскомнадзор черный список сайтов

Фото: ТАСС

Роскомнадзор заблокирует 60 сайтов за нарушение закона о персональных данных. Большая часть из них - это ресурсы, содержащие различные базы данных и справочники домашних адресов россиян, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушающие законодательство сайты будут заблокированы 1 марта. Вместе с тем, Роскомнадзор не указал перечень интернет-ресурсов, которые могут подвергнуться блокировке.

Отметим, что 10 февраля руководство Роскомнадзора обвинило сервис микроблогов Twitter в несоблюдении российских законов. В ведомстве недовольны тем, что Twitter не помогает российским властям бороться с экстремизмом.

Так, Twitter отказался блокировать пользователей, которые выступают с позиции украинского правительства в конфликте с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

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Роскомнадзор планирует направить официальный запрос администрации Twitter, в котором попросит компанию разъяснить по каким причинам сервис микроблогов не соблюдает российское законодательство.

Напомним, 1 февраля 2014 года вступил в силу закон о досудебной блокировке сайтов, позволяющий Роскомнадзору по запросу генпрокурора или его заместителей незамедлительно блокировать интернет-ресурсы с призывами к экстремизму и массовым беспорядкам.

При этом доступ к информационному ресурсу возобновляется после того, как Роскомнадзор получит от владельца сайта или хостинг-провайдера подтверждение об удалении незаконной информации.

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