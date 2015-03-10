Форма поиска по сайту

10 марта 2015, 18:18

Безопасность

Роскомнадзор может заблокировать сайт Lurkmore

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Роскомнадзор предупредил о блокировке сайта Lurkmore. Такое решение принято по требованию ФСКН. Информация об этом размещена на странице ведомства "ВКонтакте".

"Вместе с окончанием выходных истек срок на удаление запрещенной информации с сайта Lurkmore. Роскомнадзор приступает к блокировке отдельных страниц сайта, посвященных наркотикам и педофилии", – уточняется в сообщении.

В черный список попали отдельные страницы сайта, но провайдерам придется ограничить доступ ко всему ресурсу.

Напомним, в декабре 2014 года Роскомнадзор уже внес в черный список пять страниц, где размещалась информация о наркотикам. Однако тогда Lurkmore самостоятельно удалил их. А в ноябре 2012 года регулятор запретил два материала интернет-энциклопедии, которые квалифицировались как пропаганда наркотиков.

Кроме того, ранее сайт "Луркморье" отказался убрать страницу, которая вызвала возмущение артиста Валерия Сюткина. Портрет певца уже несколько лет использовался для картинки-мема с призывами бить женщин.

Lurkmore позиционирует себя как энциклопедия современной культуры, фольклора и субкультур. Статьи там формируются пользователями и представляют собой описания популярных в интернет-среде названий и персонажей.

