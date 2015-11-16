Red Wings начнет летать из Москвы в Ереван

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В декабре 2016 года авиакомпания Red Wings откроет перелеты по маршруту Москва – Ереван. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора авиакомпании Red Wings Евгения Ключарева.

"В следующем году мы откроем новое направление – Москва – Ереван и Ереван – Казань. Мы получили все назначения. В середине декабря ожидается эта линия", – сказал Ключарев.

Он также отметил, что на следующей неделе авиакомпания повторно запустит линию Москва – Анапа. Также с 1 декабря будут выполняться рейсы по маршруту Москва – Саратов на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Ключарев напомнил, что Red Wings прекратила программу перевозки в Египет. "Нам пришлось свернуть нашу программу в Египет (Хургада). На прошлой неделе мы осуществили последний рейс", – подчеркнул глава авиакомпании.

Он добавил, что в связи с приостановкой полетов в Египет увеличатся перевозки внутри страны. "Мы увеличим частотность по нашим регулярным направлениям на юг России, в сторону Сочи, Симферополя и Минеральных вод", – уточнил Ключарев.

Напомним, после катастрофы с пассажирским лайнером Airbus 321 Владимир Путин подписал указ о приостановке полетов в Египет. В указе также содержится рекомендация туроператорам и турагентам воздержаться от продаж россиянам путевок в Арабскую Республику.