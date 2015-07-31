Первые мини-электрички выпустят к концу 2016 года

Фото: ТАСС/Михаил Сипко

ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в 2016 году выпустит первые одно- и двухвагонные электрички по заказу ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента РЖД Владимира Якунина.

"Мы как раз только что с Кириллом Валерьевичем (К.В. Липа – гендиректор "Трансмашхолдинга") разговаривали на эту тему. Такая задача была сформулирована, поставлена, и он утверждает, что в следующем году они на ТМХ такой подвижной состав уже сделают", – сказал Якунин.

Гендиректор ТМХ подтвердил эту информацию, отметив что к концу 2016 года появится сертифицированный поезд. Липа отметил, что предприятия ТМХ могут полностью удовлетворить спрос, выпуская до 500 вагонов.

Производить новые электрички планируется на Демиховском машиностроительном заводе.

Напомним, с инициативой создания мини-электричек, которые будут состоять из одного или двух вагонов недавно выступил Владимир Якунин. По его словам такие электропоезда буду очень востребованы в регионах с небольшим пассажиропотоком.

"Это правильная идея. Дело в том, что нынешние электрички меньше, чем в четыре вагона, нельзя скомпоновать. Меньше есть только РА-1 и РА-2, рельсовые автобусы (дизель-поезда), которые делают в Мытищах, но они пригодны для неэлектрофицированных участков. Они работают на дизельном двигателе.

В Москве такие короткие электрички никому не нужны, но если отъехать хотя бы километров на 100, взять хотя бы Московское большое кольцо, такие маршруты как Икша-Кубинка, Александров – Орехово-Зуево, там такие электрички будут очень к месту", – пояснил он в эфире радиостанции "Москва FM".