Ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить в поездах с 3 по 12 мая – РЖД

Фото: M24.ru

С 3 по 12 мая 2015 года ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться железнодорожном транспортом на всей территории страны, сообщает пресс-служба РЖД.

Оформить бесплатные проездные билеты в купейные вагоны и в вагоны с местами для сидения можно с 1 апреля. Распространяться льгота будет на все категории поездов: "Сапсан" и "Ласточку", а также на пригородные, скорые, фирменные и пассажирские поезда. Бесплатные билеты будут оформляться и на составы, следующие транзитом через иностранные государства.

Чтобы оформить билеты необходимо предоставить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность: паспорт или вид на жительство;

документ, дающий право бесплатного проезда: удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, удостоверение о праве на льготы с отметкой "Инвалид группы" или удостоверение о награждении медалью "За оборону Ленинграда".

Ранее Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому ветераны смогут бесплатно пользоваться любыми видами общественного транспорта, в том числе авиаперевозками, с 3 по 12 мая.

Премьер-министр отметил, что ветеранам в дороге требуется помощь, поэтому государство оплатит также и проезд одного сопровождающего.

Напомним, всего более 2,5 миллиона ветеранов Великой Отечественной войны получат до 9 мая медали "70 лет Победы" и денежные выплаты. Об этом заявил глава администрации президента России, председатель оргкомитета "Победа" Сергей Иванов.

"В период до 9 мая каждый из более чем 2,5 миллиона ветеранов будет награжден медалью "70 лет Победы". Для них также предусмотрена и единовременная денежная выплата в размере 7 тысяч и 3 тысяч рублей в зависимости от категории", – сказал Иванов. По его словам, юбилейные медали также будут вручены ветеранам ВОВ, которые проживают в других странах.

Ранее M24.ru сообщало, что размер материальной помощи ветеранам ко Дню Победы будет увеличен. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова, в зависимости от категории ветеранов размер выплаты составит от 3 до 10 тысяч рублей. Ожидаемая численность получателей единовременной материальной помощи – 253,1 тысячи человек.