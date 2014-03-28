Курский вокзал реконструируют в ходе строительства ж/д линии до Казани

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе строительства скоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань отремонтируют Курский вокзал, сообщает пресс-служба РЖД.

Кроме того, реконструируют Московский вокзал в Нижнем Новгороде и терминал Казань-2, а также девять станций и 17 диспетчерских пунктов.

Напомним, в мае 2013 года Владимир Путин поручил реализовать пилотный проект скоростной магистрали "Москва − Казань". 30 сентября 2013 года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил сетевой план-график, который предполагает запуск проекта в эксплуатацию в 2018 году.

Длина скоростной трассы составит 770 километров, скорость движения поездов на нем будет достигать 400 км/ч. Ежегодный пассажиропоток на линии оценивается в 10,5 миллионов человек к 2020 году.