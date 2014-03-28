Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта 2014, 17:27

Транспорт

Курский вокзал реконструируют в ходе строительства ж/д линии до Казани

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе строительства скоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань отремонтируют Курский вокзал, сообщает пресс-служба РЖД.

Кроме того, реконструируют Московский вокзал в Нижнем Новгороде и терминал Казань-2, а также девять станций и 17 диспетчерских пунктов.

Ссылки по теме


Напомним, в мае 2013 года Владимир Путин поручил реализовать пилотный проект скоростной магистрали "Москва − Казань". 30 сентября 2013 года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил сетевой план-график, который предполагает запуск проекта в эксплуатацию в 2018 году.

Длина скоростной трассы составит 770 километров, скорость движения поездов на нем будет достигать 400 км/ч. Ежегодный пассажиропоток на линии оценивается в 10,5 миллионов человек к 2020 году.

Сайты по теме


РЖД реконструкция Курский вокзал ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика