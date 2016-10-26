Форма поиска по сайту

26 октября 2016, 19:23

Транспорт

Движение ночных поездов изменится на Савеловском направлении

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Движение ночных электричек и аэроэкспрессов на Савеловском направлении изменится с 29 октября по 2 ноября из-за ремонта пути, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

На первом главном пути перегона Лобня – Марк специалисты выправят железнодорожное полотно и улучшат щебеночный балласт, в процессе задействуют технику. Работы запланированы на ночное время – с 22:55 до 4:55.

"Такое решение принято специально, чтобы ремонт минимально отразился на расписании пригородных электропоездов и аэроэкспрессов и доставил меньше неудобств пассажирам", – сообщили в РЖД.

Из-за ремонта отменят несколько электричек на участках Москва – Лобня, Москва – Икша и Марк – Лобня. Также не будут курсировать аэроэкспрессы Москва – Шереметьево с отправлением из столицы в 23:00 и 00:00, и из аэропорта – в 23:00 и 00:00. Кроме того, изменится расписание нескольких скоростных поездов.

Подробный график движения поездов можно посмотреть на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД".

Из-за ремонтных работ на участке Дорохово – Можайск изменили расписание электричек на Белорусском направлении. Новый график будет действовать до 3 ноября.

По будням поезда сообщением Москва – Можайск, которые отправляются из столицы в 08:06, 13:30 и 15:31, будут следовать до станции Дорохово. Тот же поезд отправлением в 14:23 будет следовать до станции Кубинка 1.

Для удобства пассажиров на данном участке назначаются компенсационные автобусные маршруты. С их расписанием можно ознакомиться на сайте ЦППК.

РЖД аэроэкспрессы расписание электричек ж/д и вокзалы Савеловское направление

