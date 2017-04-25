Форма поиска по сайту

25 апреля 2017, 17:56

Транспорт

Спеццена начала действовать на билеты до городов-героев на майские праздники

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Приобрести билеты до городов-героев по спецценам можно с 25 по 27 апреля в рамках акции "Удачный вторник", сообщает пресс-служба РЖД.

Цены действуют на билеты в вагоны купе и с сидячими местами. Акция распространяется на поезда до Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Смоленска, Мурманска, Новороссийска и Тулы. Участвуют 28 поездов отправлением 6, 7, 8, 10, 11 и 12 мая. Цена билетов в вагоны с местами для сидения – от 345 рублей, на верхние полки купе – от 945 рублей.

Проезд на электричках и аэроэкспрессе в майские праздники будет бесплатным для ветеранов ВОВ

Кроме того, в День Победы будут организованы бесплатные поездки на такси.

