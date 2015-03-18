Между Москвой и Курском будет курсировать поезд "Ласточка-Премиум"

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

На маршруте Москва - Курск поезд "Ласточка" в обычном исполнении заменен на состав класса премиум, сообщает пресс-служба РЖД.

В отличие от стандартной "Ласточки", где есть только вагоны эконом-класса, в версию премиум включен также один вагон бизнес-класса.

Кроме того, в новой "Ласточке" с двух до четырех на состав увеличено число санитарно-гигиенических комнат, предусмотрены более комфортные пассажирские кресла и расширено расстояние между ними.

В вагоне бизнес-класса кресла, расположенные друг напротив друга, разделяют столики. Всего в новой "Ласточке" пять вагонов и 332 места.

Поезд №739/738 "Ласточка" сообщением Москва - Курск ежедневно отправляется из Москвы в 17:55 и прибывает в Курск в 23:45. Из Курска поезд отправляется в 06:10 и прибывает в Москву 12:00. Время в пути в обоих направлениях - 5 часов 50 минут.

Поезд "Ласточка" был разработан немецким концерном Siemens. В 2009 году производитель заключил с ОАО "РЖД" контракт стоимостью 410 миллионов евро на поставку 54 поездов. "Ласточку" выбрали для перевозки пассажиров зимней Олимпиады в Сочи. Первые поезда запустили по маршруту Москва-Адлер в ноябре 2013 года. Ласточки ходят из Москвы в Курск, Орел, Нижний Новгород и Смоленск, из Санкт-Петербурга в Новгород и Карелию, а также из Краснодара в Адлер и Ростов-на-Дону.

Добавим, что с августа прошлого года "Ласточка-Премиум" курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом.