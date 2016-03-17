Дополнительный поезд Москва – Иваново запустят по выходным дням

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

РЖД запускает дополнительный поезд между Москвой и Иваново, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Расписание движения поезда разработали специально для работающих в столице жителей Ярославской, Костромской и Ивановской областей. Они смогут уезжать домой вечером в пятницу и возвращаться в Москву вечером в воскресенье.

Согласно расписанию, до 22 апреля поезд будет отправляться по пятницам с Ярославского вокзала в 16:35. В пути до Иваново он остановится на станциях Сергиев Посад (в 17:57), Ярославль Главный (в 20:45) и Ярославль (в 21:34), Лютово (в 22:00) и через 19 минут в Бурмакино. Также состав проследует до станции Нерехта, Фурманов и Ермолино. А в Иваново состав прибудет в субботу 00:29.

Из Иваново поезд будет отправляться по воскресеньям в 11:00, на Ярославский вокзал Москвы он прибудет в 19:58.

Недавно РЖД запустила дополнительный поезд Москва – Брянск по выходным дням. Жители Брянской и Калужской областей, которые работают в столице, теперь могут уезжать домой в пятницу, а возвращаться в Москву вечером в воскресенье.

Напомним, создано новое мобильное приложение для покупки билетов на поезда дальнего следования.

Приложение "Билеты на поезд" доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформе Android. С помощью мобильного сервиса можно без комиссий приобрести билеты на поезда дальнего следования, а также на экспрессы.

В приложении сохраняются личные данные пользователя – фамилия, имя, отчество и паспортные данные, что позволяет избежать их повторного ввода при следующей покупке проездного документа.

Данное приложение можно скачать в магазинах Google Play и Play Market.