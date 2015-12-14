В новогодние праздники назначат дополнительные "Сапсаны" в Петербург

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

РЖД в период новогодних праздников назначит дополнительные рейсы поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Всего появится пять дополнительных рейсов Санкт-Петербург – Москва и четыре рейса Москва – Санкт-Петербург. Поезда будут курсировать с 25 декабря по 10 января.

Продажа билетов на данные поезда открыта во всех железнодорожных кассах дальнего следования и на официальном сайте РЖД.

Сейчас графиком движения предусмотрено курсирование 10 пар поездов "Сапсан", из них две пары поездов с составами по 20 вагонов.